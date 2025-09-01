Follia al torneo giovanile: genitore entra in campo e pesta un portiere di 13 anni

Un episodio gravissimo ha scosso il mondo del calcio giovanile torinese durante la 45ª edizione del torneo Super Oscar, in corso a Collegno. Al termine della sfida Under-14 tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, finita 1-0 per i carmagnolesi, un genitore è entrato in campo e ha aggredito il portiere avversario, appena 13enne.

Secondo quanto ricostruito, dopo il triplice fischio un’esultanza di un calciatore del Carmagnola aveva provocato la reazione del giovane portiere, generando un piccolo parapiglia subito sedato da dirigenti e allenatori. In quel momento, però, il padre del ragazzo vincitore ha scavalcato le recinzioni ed è piombato sul campo, colpendo con calci e pugni il portiere rivale, anche quando era già a terra.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Martini di Torino, dove i medici hanno riscontrato una frattura al malleolo e traumi al volto, in particolare allo zigomo.

Durissime le reazioni. L’allenatore del Volpiano Pianese, Andrea Mirasola, ha denunciato l’accaduto e chiesto provvedimenti immediati. Dalla società Carmagnola è arrivata la presa di distanza: il presidente Alessio Russo ha annunciato l’allontanamento sia del genitore sia del figlio e ha comunicato che il club si costituirà parte civile nel procedimento, definendo l’aggressore «indegno di stare in uno stadio» e invocando un Daspo a vita.

Anche il mondo istituzionale si è fatto sentire. Il sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli, ha condannato con fermezza l’episodio, sottolineando la gravità del gesto, «ancora più intollerabile perché compiuto da un adulto ai danni di un ragazzino». Lo sport, ha ribadito, deve restare «un’occasione di aggregazione e benessere, mai di violenza».

Il torneo Super Oscar, nato per promuovere i valori della lealtà sportiva tra i più giovani, è stato così macchiato da un episodio che rischia di lasciare una lunga ombra, trasformando una festa dello sport in una pagina nera che richiama alla responsabilità di famiglie, società e istituzioni.