Caltanissetta. “Chi lo Ama lo Protegge”, Legambiente sensibilizza scuole e Terzo Settore

L’evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta, si è svolto all’Orto Sociale di via Angeli

Il circolo Legambiente Caltanissetta ha aderito alla campagna nazionale Puliamo il Mondo 2025 organizzando “Chi lo Ama lo Protegge”, un evento patrocinato dal Comune di Caltanissetta e che ha coinvolto scuole, istituzioni e associazioni del Terzo Settore.

L’iniziativa, svolta nell’Orto Sociale di via Angeli, si è trasformata in un’esperienza unica di volontariato ambientale e di inclusione.

“Ringrazio vivamente l’amministrazione per avere patrocinato l’evento Puliamo il Mondo 2025 promosso dal circolo Legambiente – ha dichiarato la presidente del Circolo Legambiente Caltanissetta Valeria Tumminelli -. Un gesto concreto di volontariato ambientale per ripulire alcune zone della nostra città dall’incuria e dall’abbandono dei rifiuti e restituire alla comunità luoghi d’incontro più accoglienti ed inclusivi”.

I volontari di Legambiente, insieme agli operatori della Riserva Naturale Lago Sfondato, hanno coinvolto diverse realtà del territorio tra le quali il Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, I Girasoli, la Caritas con i suoi “Custodi del Bello”, l’associazione Real Dream , l’USSM e una rappresentanza di studenti delle Scuole Primarie (IC “V.Veneto”) e Secondarie (IISS “A.Volta”) della città.

“Esprimo il mio apprezzamento a Legambiente per l’ottima organizzazione di una manifestazione così partecipata – ha dichiarato l’assessore al Verde Pubblico e tutela del suolo Marcello Mirisola -. Si è trattato di un significativo esempio di cittadinanza attiva, che auspico possa trasmettere soprattutto alle giovani generazioni il valore dell’amore, della cura e della tutela del territorio in cui viviamo”.

“Accolgo sempre con entusiasmo le iniziative di Legambiente perché sono tutte orientate alla crescita del territorio – ha dichiarato l’assessore al Terzo Settore Ermanno Pasqualino – . Ringrazio tutte le associazioni del Terzo Settore che, facendo un lavoro meritorio, stanno portando avanti il progetto dell’Orto Sociale, formando i ragazzi alla cittadinanza attiva, alla tutela e alla protezione della nostra comunità”.

Tutti, con grande entusiasmo, hanno svolto attività di educazione ambientale e di clean up vivendo l’iniziativa come un vero e proprio gioco di squadra finalizzato a ripulire l’orto sociale e l’area circostante.

Una buona causa da condividere insieme, perché, secondo il parere degli organizzatori e lo spirito dell’iniziativa, è solo così che si possono costruire sani luoghi d’incontro e di partecipazione.

Un’occasione significativa per lanciare un messaggio di speranza, pace e solidarietà, e per ribadire l’importanza della tutela dell’ambiente come bene comune.