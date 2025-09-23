Banconote false e documenti rubati in un market a Palermo, denunciato il titolare

Documenti e carte bancarie rubate, nascosti insieme a numerose banconote contraffatte, sono stati rinvenuti all’interno di un market di corso Tukory, nei pressi di piazza Giulio Cesare, dalla Polizia municipale di Palermo. Al momento del sopralluogo, sebbene vietato dal regolamento comunale, il titolare stava vendendo, per il consumo sul posto, bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, oltre le 22, a numerosi clienti, tutti identificati. Nascosti all’interno del banco di mescita, inoltre, l’uomo aveva due portafogli con documenti d’identità e carte bancarie risultati rubati. Insieme ai documenti, c’erano anche numerose banconote falsificate, con l’evidente intenzione di metterle in circolazione attraverso l’attività commerciale. Tutte le bevande (2.055 bibite alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.181 in lattina) sono state sequestrate e sono state elevate sanzioni per quasi diecimila euro. Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura coatta di cinque giorni del locale. Su disposizione del pm di turno, inoltre, si è proceduto al sequestro probatorio dei documenti rinvenuti e delle banconote contraffatte. Il titolare è stato denunciato a piede libero.