Siccità in Sicilia, Schifani: “Dall’estate 2026 stop a fase emergenziale”

La crisi idrica in Sicilia “quest’estate s’è ridimensionata” e “dalla prossima ritengo che la fase emergenziale sarà conclusa”. Lo sostiene il governatore dell’Isola, Renato Schifani, intervistato dal quotidiano ‘La Sicilia’. Schifani fa il punto sul progetto di riattivazione dei dissalatori in Sicilia: “Erano obsoleti, alcuni fermi da 14 anni. Adesso quello di Porto Empedocle è partito e da metà agosto garantirà 100 litri al secondo, Gela e Trapani entreranno presto a regime – spiega -. E poi c’è la grande scommessa dei due dissalatori in project financing a Palermo. Queste opere, recuperando la quota potabile, consentono un circolo virtuoso riducendo il prelievo nelle dighe miste, che danno più acqua agli agricoltori. E stiamo lavorando sulla rete irrigua e sulla riduzione della dispersione”.