«In mezzo alla gente, anche davanti a un’ascia»: il bilancio di Oscar Aiello dopo la revoca da assessore

Dopo la revoca della sua delega da parte del sindaco Walter Tesauro, l’ex assessore alla Protezione Civile del Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello, ha affidato alla sua pagina Facebook una lunga riflessione personale. Un bilancio dal tono pacato, senza polemiche dirette, ma con la volontà di ripercorrere una delle pagine più complesse e delicate che la città abbia vissuto negli ultimi decenni: l’emergenza idrica del 2024.

«Subito dopo il mio insediamento – scrive Aiello – mi sono trovato a gestire la più grave crisi idrica che Caltanissetta abbia conosciuto. Nessuno era preparato a ciò che accadde: piazza Garibaldi e le strade del centro presidiate dalle Forze dell’Ordine, i cittadini esasperati a bloccare il traffico, perfino i mezzi della Protezione Civile fermati come forma di protesta».

Aiello ricorda di essere stato sempre presente “in mezzo alla gente, spesso da solo”, ascoltando e mediando, facendo da ponte tra cittadini e istituzioni. Momenti di altissima tensione, che lo hanno visto anche al centro di episodi drammatici: «Durante una protesta fui aggredito da un uomo armato di ascia – racconta – e solo l’intervento di un volontario evitò il peggio».

Quell’episodio, insieme ad altre tentate aggressioni documentate, lo spinse a presentare querela, scelta che in seguito – afferma – fu raccontata in modo distorto: «Non ho mai criminalizzato le mamme – chiarisce – anzi, sono stato il loro interlocutore istituzionale, uno dei pochissimi ad accompagnarle dal Prefetto, in Sala Gialla, da Caltaqua. Ho messo la faccia e ho assorbito la rabbia dei cittadini con senso di responsabilità».

Oggi, col senno di poi, Aiello guarda a quell’esperienza con uno sguardo più sereno: «Comprendo la rabbia e la disperazione di chi scendeva in piazza. Chiedere acqua è un diritto sacrosanto. Se c’è una lezione che porto con me è che, anche nei momenti più difficili, dialogo e ascolto restano la strada migliore».

Infine, un pensiero di gratitudine: «Ringrazio Forze dell’Ordine, istituzioni, stampa, volontari, associazioni, dipendenti comunali e cittadini. Insieme abbiamo affrontato giorni durissimi che non dimenticherò mai. Grazie, Caltanissetta».

Anche la nostra redazione desidera rivolgere un ringraziamento a Oscar Aiello per i suoi anni di dedizione alla vita politica cittadina: tanti mandati da consigliere comunale e un anno da assessore vissuto con intensità e in un contesto estremamente difficile. Ne ricordiamo il tratto gentile, la disponibilità costante verso la Giunta e l’amore sincero per Caltanissetta. Salutiamo così Oscar Aiello, certi che – dopo una necessaria fase di “disintossicazione” – non mancherà il suo impegno civile e, con ogni probabilità, anche politico, sempre al servizio della sua città.