Droga nascosta in un barattolo, arrestato 47enne a Palermo

I carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un palermitano, 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato, sorpreso a spacciare nel quartiere ‘Zen 2’, è stato arrestato nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, che testimonia il costante impegno quotidiano dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga, dalla città alla provincia. I militari, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno notato movimenti sospetti da parte del 47enne, che stava cedendo più involucri a diversi acquirenti, e sono intervenuti bloccandolo e perquisendolo. L’operazione ha permesso di trovare 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish. Il ‘nascondiglio’ per la droga era un barattolo occultato all’interno di una porta di ferro che conteneva le diverse dosi di stupefacente e che coincideva con il luogo in cui i militari avevano osservato i movimenti da parte dell’arrestato. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo e la droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le verifiche.