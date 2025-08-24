Cinquant’anni mano nella mano: le nozze d’oro di Grazia Martorana e Salvatore Bognanni

Cinquant’anni di matrimonio, le nozze d’oro che, come il metallo prezioso che le simboleggia, rendono questo traguardo raro, unico e inimitabile.

Oggi, 24 agosto, Grazia Martorana e Salvatore Bognanni festeggiano questo importante anniversario, circondati dall’affetto dei figli Daniela e Luigi, del genero Fabio, della nuora Leda e dei parenti più cari.

La loro storia d’amore ebbe inizio durante il matrimonio di una delle sorelle di Grazia: da quell’incontro nacque un cammino condiviso che li portò, proprio cinquant’anni fa, a coronare il sogno di unirsi in matrimonio.

Un’unione vissuta tra sacrifici e gioie, inizialmente segnata da valigie fatte e disfatte tra Caltanissetta e Vercelli per motivi di lavoro, fino al ritorno definitivo nella loro città, dove le radici si sono consolidate con l’arrivo dei figli. Negli anni non sono mai mancati l’impegno nella comunità, l’amore reciproco e la dedizione verso i propri genitori, pilastri fondamentali della loro famiglia.

A Grazia e Salvatore giungano i più sinceri auguri di tanta felicità, in un traguardo che illumina non solo la loro storia personale, ma anche l’esempio di un amore che resiste al tempo.