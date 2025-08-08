Caltanissetta capitale del teatro amatoriale con il 3° “Peppe Nasca” al Regina Margherita

Dal 26 ottobre 2025 al 26 aprile 2026 il Teatro Margherita di Caltanissetta si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, talento e passione con la terza edizione del Concorso Teatrale “Peppe Nasca”, impreziosito dalla prestigiosa Targa “Michele Abate”. La rassegna, inserita nel cartellone “Domenica a Teatro”, accompagnerà il pubblico lungo un percorso di sette mesi in cui compagnie teatrali provenienti da tutta la Sicilia si alterneranno per regalare spettacoli di qualità e serate di cultura condivisa. Gli spettacoli, tutti con inizio alle ore 18.00, saranno l’occasione per vivere il teatro come momento di incontro e di comunità.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Caltanissetta con l’Assessorato alla Cultura guidato da Giovanna Candura, che ha creduto e sostenuto con convinzione il progetto, riconoscendo il valore della rassegna non solo come evento artistico, ma anche come strumento di promozione culturale e sociale per la città. Un impegno che conferma la volontà dell’amministrazione di investire nelle arti sceniche, favorendo la partecipazione e la crescita del teatro amatoriale, patrimonio vivo del territorio.

A contendersi il riconoscimento saliranno sul palco: la Compagnia Teatrale Dietro le Quinte di Milazzo (Messina), La Compagnia del Tempo Relativo di Canicattì (Agrigento), la Compagnia Teatrale A. Musco di Riesi (Caltanissetta), la Compagnia Teatrale Le Maschere di Assoro (Enna), la Compagnia Teatrale Sipario di Marsala (Trapani), la Nuova Compagnia Teatrale di Cassibile (Siracusa), gli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), il Teatro Stabile Trestieri Etneo di Catania e la Compagnia in valigia di Palermo.

Fuori concorso, a rappresentare la città ospitante, sarà la Compagnia Thèatron di Caltanissetta, che porterà in scena un’opera pensata come omaggio alla comunità e alla tradizione teatrale locale.

Il concorso, intitolato a Peppe Nasca, vuole ricordare e valorizzare la figura di un uomo che ha dedicato la sua vita al teatro, contribuendo con passione e impegno alla crescita culturale di Caltanissetta. La Targa “Michele Abate” rappresenta invece un ulteriore tributo a un protagonista della vita culturale cittadina, simbolo di dedizione e amore per l’arte.

Gli spettacoli saranno a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 349 1597197 e 328 6573846.

Il 3° Concorso Teatrale “Peppe Nasca” si conferma così un appuntamento di rilievo nel panorama culturale siciliano, capace di unire tradizione e rinnovamento, offrendo al pubblico un programma ricco e variegato. Un invito aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di teatro a riempire la platea del Teatro Margherita, per sostenere le compagnie in gara e vivere insieme la magia senza tempo dello spettacolo dal vivo.