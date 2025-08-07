Caltanissetta. Al Comune assunti a tempo indeterminato quattro lavoratori ASU

A seguito del relativo iter di stabilizzazione, i quattro lavoratori impegnati in ASU da novembre 2024 sono entrati a far parte dei ruoli organici dell’Ente.

Falcone: “Primo Comune della provincia a concludere questa procedura”

Si è svolta nel corso della mattina di oggi, giovedì 6 agosto, presso la Sala Gialla del Palazzo Municipale, la firma dei contratti a tempo indeterminato e parziale (34 ore settimanali) per quattro lavoratori ASU precedentemente assegnati agli uffici comunali.

Si tratta, infatti, di risorse umane che a partire da novembre 2024 sono state assegnate all’Ente e sono già state impegnate in attività socialmente utili a supporto della Direzione IV e della Direzione VII del Comune di Caltanissetta, nello specifico per quanto riguarda gli Affari Generali e i Servizi Demografici.

“Su iniziativa di questa Amministrazione comunale, abbiamo avviato un percorso di stabilizzazione che prevede un contributo notevole da parte della Regione Siciliana – ha dichiarato l’assessore alle Risorse Umane Matilde Falcone.

Il nostro Comune è il primo dell’intera provincia ad utilizzare questa procedura. Abbiamo fatto un interpello per quanto riguarda gli ASU e intendiamo riproporlo, perché si tratta di una modalità che incide minimamente sulle casse comunali e che soprattutto ci ha permesso di trovare personale competente come quello che accogliamo oggi.

Molti forse non avevano fiducia nell’Ente, mi auspico che la giornata di oggi possa spingere più persone a manifestare la propria disponibilità per le procedure future, così da potenziare ulteriormente gli uffici”.

Il nuovo contratto di stabilizzazione prevedrà l’immissione in servizio nei ruoli organici dell’Ente a decorrere dall’1.09.2025, ma si pone in continuità con le mansioni già svolte, dal momento che le quattro figure saranno impiegate negli stessi uffici presso i quali si sono formati negli ultimi mesi.

Alla presenza della Giunta comunale, del Segretario Generale e del Dirigente della Direzione IV Claudio Bennardo, sono stati accolti i seguenti dipendenti:

• Polizzi Vincenzo, Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori (ex Cat. C), che continuerà a prestare il proprio servizio presso gli Affari Generali.

• Pelonero Maria Antonella, Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori (ex Cat. C), assegnata nuovamente ai Servizi Demografici.

• Licata Giuseppina, Collaboratore Amministrativo, Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B), già assegnata ai Servizi Demografici.

• Creanza Maruska, Collaboratore Amministrativo, Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B), che sarà impiegata come negli ultimi mesi ai Servizi Demografici.

“Dopo 24 anni di attesa abbiamo trovato un’Amministrazione che si è occupata di noi – hanno commentato all’unisono i prossimi dipendenti dopo il momento della firma.

Grazie al Sindaco, ai Dirigenti e in particolare all’assessore Matilde Falcone per la lungimiranza, la caparbietà e l’impegno con cui si è adoperata negli ultimi mesi e soprattutto per aver creduto in noi, considerandoci sin da subito risorse importanti per questo Ente”.

Un caloroso benvenuto è arrivato anche attraverso le parole del Sindaco Walter Tesauro e del Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti. “Vi ringrazio per essere entrati a far parte di questa grande famiglia – ha esordito il primo cittadino di Caltanissetta.

Ci siamo prefissati di ampliare il personale e di permettere a chi lavora di avere certezze e stabilità rispetto al proprio futuro. Siamo molto contenti per i sorrisi che vediamo stampati sui vostri volti, che rappresentano il miglior incentivo per proseguire seguendo la stessa direzione.

Siamo costantemente impegnati – continua il Sindaco – in sinergia con i consiglieri e gli uffici comunali, al fine di mettere in pratica tutte le iniziative possibili a beneficio della città, per programmare efficacemente e dare delle risposte concrete ai cittadini.

Abbiamo la responsabilità di rendere sempre più Caltanissetta un luogo che possa soddisfare le aspettative dei residenti e dei turisti che accogliamo”.

In armonia con il Sindaco quanto espresso da Gianluca Bruzzaniti, Presidente del Consiglio comunale: “Vi porto il saluto dell’intera assemblea che rappresento. È un onore vedere incrementare questa famiglia, perché anche noi con questa legislatura e con quelle pregresse stiamo crescendo in esperienza e competenza insieme agli impiegati, con cui ogni giorno ci interfacciamo.

Sappiamo che sarà difficile invertire il trend dell’ultimo periodo, con tante persone che dopo tanti anni hanno lasciato l’Ente e quelle prossime al pensionamento, ma è necessario porre in essere tutte le iniziative per incrementare il numero dei dipendenti.

Mi fa piacere, come in questo caso, constatare che l’iniziativa dell’Amministrazione comunale abbia portato stabilità e serenità per diverse famiglie del nostro territorio.

Ringrazio, a questo proposito, l’assessore Matilde Falcone – conclude Bruzzaniti – per la caparbietà con la quale ha seguito questa procedura, nonché il Segretario Generale e il Dott. Bennardo che con il loro lavoro hanno permesso che tutto ciò avvenisse anche dal punto di vista formale”.