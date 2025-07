Sicilia, Messina(FdI): “Con Meloni si concretizza autonomia fiscale della Regione”

“L’approvazione della norma di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria da parte del Consiglio dei Ministri rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della Sicilia. È una battaglia storica, che come Fratelli d’Italia abbiamo portato avanti con determinazione e che oggi trova piena realizzazione grazie alla guida responsabile e concreta del presidente Meloni”. Lo dichiara Manlio Messina, deputato nazionale di Fratelli d’Italia. “Questa norma consentirà alla Sicilia di dotarsi finalmente di strumenti fiscali competitivi – prosegue Messina – potendo applicare esenzioni, detrazioni e incentivi per attrarre investimenti e capitale umano, e rendendo la nostra Regione più attrattiva per chi vuole fare impresa, vivere e scommettere sul proprio futuro qui. È una vittoria per i siciliani, per il tessuto produttivo e per la credibilità delle istituzioni. Fratelli d’Italia – conclude – mantiene gli impegni presi con i cittadini: dalle parole ai fatti, con misure strutturali e visione a lungo termine. La Sicilia può finalmente voltare pagina e puntare davvero in alto”.