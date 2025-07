Sicilia. Anas, conclusi alcuni lavori sul viadotto Morello lungo A19

Anas ha concluso alcuni interventi sul viadotto Morello che hanno determinato l’innalzamento dei livelli di sicurezza e comfort di guida soprattutto durante le ore notturne. E’ quanto si legge in una nota. Lungo il viadotto sull’A19, nel tratto a doppio senso di circolazione lungo poco più di 5 km, è stata rifatta l’intera segnaletica orizzontale, integrata con gli “occhi di gatto”, dispositivi rifrangenti che aiutano ancor di più l’utente a mantenere il veicolo all’interno della corsia di marcia. Sono stati rimossi, altresì, dei dossi dal piano viabile ripristinando la regolarità della pavimentazione stradale. I lavori, sottolinea la nota, sono stati svolti durante le notti del 29 e 30 luglio, su indicazione del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in qualità di commissario straordinario per l’A19, hanno comportato l’impiego di diversi mezzi ed attrezzature oltre ad una forza lavoro di 35 unità sotto il controllo diretto dei tecnici dell’Anas. Sul viadotto Morello Anas ha in corso un investimento di 107 Milioni di euro, interventi che prevedono la demolizione di 76 campate in calcestruzzo con la ricostruzione di nuovi impalcati in acciaio autoprotetto. Ad oggi sono stati già abbattuti 30 impalcati e a partire da ottobre è previsto il montaggio delle travi metalliche per il successivo varo, conclude la nota. (ITALPRESS).