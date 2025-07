Si nasconde a casa di un uomo ai domiciliari, arrestato latitante a Siracusa

Lo scorso 27 luglio, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, durante un controllo di routine nell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, nel controllare i vari vani dell’appartamento, hanno scoperto, nascosto dentro la vasca da bagno, un giovane di 35 anni, latitante da un mese e mezzo perché allontanatosi da una comunità dove a sua volta si trovava in regime di arresti domiciliari. L’uomo, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato e condotto a Cavadonna.