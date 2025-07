Salute. La Breast Unit di Gela cresce ancora: il dottor Salvatore Petitto entra stabilmente nell’équipe senologica

GELA – Nuovo importante traguardo per la Breast Unit dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Nella giornata di oggi, presso la sede dell’ASP di Caltanissetta, è stato firmato il contratto a tempo indeterminato del dottor Salvatore Petitto, medico chirurgo che già operava nel reparto con contratto a tempo determinato. Con questa firma, Petitto entra ufficialmente a far parte dell’équipe stabile di una delle realtà oncologiche più apprezzate del panorama sanitario siciliano.

Diretta dal dottor Giuseppe Di Martino, la Breast Unit di Gela rappresenta oggi un punto di riferimento per l’intera Sicilia centrale. Negli ultimi anni, grazie a un approccio multidisciplinare e a un’organizzazione efficiente, il centro si è affermato come struttura di eccellenza nella diagnosi e nella cura del tumore al seno. I numeri del 2024 parlano chiaro: sono già stati superati i dati del 2023, con oltre 170 interventi chirurgici effettuati e più di 5.000 visite senologiche eseguite.

Il percorso di crescita dell’Unità è stato scandito dall’arrivo di figure professionali altamente qualificate, come il dottor Maurizio Ristagno e la dottoressa Ludovica Vaccaro. Oggi, con l’inserimento del dottor Petitto, l’équipe si rafforza ulteriormente, confermando l’impegno costante dell’Azienda Sanitaria Provinciale nel potenziare i servizi a beneficio della comunità.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, dottor Lucio Salvatore Ficarra, che ha sottolineato come «la Breast Unit di Gela rappresenti un’eccellenza scientifica, un presidio strategico nella rete oncologica siciliana, capace di rispondere con efficacia e qualità alle esigenze del territorio e della comunità».

La stabilizzazione del dottor Petitto è un segnale concreto di attenzione verso la sanità pubblica e verso un modello di medicina sempre più competente, umana e centrata sulla persona. Un passo avanti non solo per il presidio ospedaliero di Gela, ma per tutta la rete sanitaria provinciale.