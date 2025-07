Passaggio di consegne e nuovi orizzonti per il Rotary Club di Caltanissetta: Ivana è la nuova presidente

Un clima di emozione e impegno ha contraddistinto la cerimonia di passaggio delle consegne al Rotary Club di Caltanissetta, durante la quale è stato ufficialmente ringraziato il Past President per l’eccellente lavoro svolto e per i risultati di service raggiunti nel corso dell’anno appena concluso. Un anno denso di iniziative, progetti e azioni concrete a favore del territorio, che ha lasciato un segno tangibile nella comunità nissena.

Nel corso dell’evento, la nuova presidente Ivana ha presentato il direttivo che la affiancherà nel suo anno di mandato, delineando fin da subito un percorso di continuità e innovazione nel segno del servizio, della collaborazione e della visione condivisa.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato rappresentato dalla consegna della targa di socio onorario a Luigi Bordonaro, per sottolineare la sua quarantennale appartenenza al club e, soprattutto, per aver ispirato la creazione di una significativa borsa di studio/lavoro annuale, pensata come misura alternativa alla pena detentiva. Un progetto che coniuga solidarietà, inclusione e reinserimento sociale, perfettamente in linea con i valori rotariani.

Nel corso della serata è stato inoltre consegnato l’organigramma con le linee programmatiche per il nuovo anno sociale, unitamente alla presentazione dei club Rotary, Rotaract, Interact e Inner Wheel di Caltanissetta, a testimonianza di una rete viva e sinergica. In tale contesto è stato distribuito anche il nuovo numero di Incontri, il prestigioso semestrale del Club, che raccoglie storie, testimonianze e progetti che raccontano il volto più autentico del Rotary nisseno.

A concludere l’incontro, le parole della presidente Ivana, che ha voluto richiamare un pensiero del fondatore del Rotary, Paul Harris, risalente al 1922, ma ancora oggi estremamente attuale: “…il Rotary offre opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più propenso. Il potere di un’azione combinata non conosce limiti…”. Parole che tracciano la rotta di un anno che si preannuncia ricco di sfide e opportunità.