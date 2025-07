“Mysterzon”, dal 26 luglio al 3 agosto al Sicilia Outlet Village debutta la vendita di pacchi misteriosi

Dal 26 luglio al 3 agosto 2025 il format che ha stupito nelle capitali europee

Il countdown è iniziato. Sicilia Outlet Village si appresta ad accogliere un evento unico, curioso e assolutamente imperdibile: MYSTERZON, il fenomeno virale della vendita di pacchi misteriosi e mai ritirati sbarca per la prima volta in Sicilia. Dal 26 luglio al 3 agosto, il Village ospiterà questo originale format già ampiamente apprezzato in numerose città europee, che unisce sorpresa, divertimento e la possibilità di fare veri e propri affari.

Il funzionamento è semplice e coinvolgente: scegli il tuo pacco misterioso, paga in base al peso e scopri solo dopo cosa contiene. All’interno si possono trovare articoli di ogni genere, dai più comuni ai più esclusivi e di valore: abbigliamento, profumi, accessori moda, articoli per la casa e il tempo libero, fino a prodotti hi-tech. Ogni pacco è un’incognita e può nascondere oggetti di gran pregio.

Questa esperienza inedita promette di catturare l’attenzione di curiosi, appassionati di shopping e cacciatori di occasioni. Un evento capace di unire il brivido dell’ignoto al piacere della scoperta, rendendo la visita al Village ancora più emozionante