Lidia Vitrano, talento nisseno in ascesa: da “Stanza Viola” al palco del Green Valley Pop Festival

CALTANISSETTA – Continua il percorso di crescita artistica di Lidia Vitrano, giovane cantante nissena che, con il suo nome d’arte Lidia, sta conquistando sempre più consensi nel panorama musicale italiano. Dopo aver emozionato il pubblico con il brano Stanza Viola, dedicato al tema delicato dei disturbi alimentari, la cantautrice è pronta a vivere un’estate ricca di appuntamenti prestigiosi.

Domani Lidia sarà tra le protagoniste del Green Valley Pop Festival di Trapani, un evento che vede la partecipazione di grandi nomi della musica italiana come Elodie, Lazza e Shiva. Grazie al supporto del pubblico e ai voti ricevuti online, Lidia salirà sul palco come artista emergente, aprendo la serata con il brano “Fiume in Piena”, uscito lo scorso aprile. Sarà l’unica cantante nissena a esibirsi in un contesto di così alto profilo, un traguardo che segna una tappa importante nella sua carriera.

Non meno significativa sarà la partecipazione al Bluelight Festival, in programma l’1, 2 e 3 agosto presso il suggestivo Teatro Antico Costa Bianca di Realmonte (AG). In questa occasione, Lidia si esibirà con la sua band composta interamente da musicisti nisseni. Il gruppo ha superato un contest selettivo e avrà l’onore di aprire la serata conclusiva del 3 agosto, presentando ben sei brani inediti. Anche in questo evento, Lidia e la sua band rappresenteranno con orgoglio l’unico progetto musicale proveniente da Caltanissetta.

Lidia continua così a farsi conoscere per la sua capacità di coniugare testi profondi a sonorità moderne. Con Stanza Viola – pubblicata nel marzo 2024 in occasione della Giornata nazionale dei disturbi alimentari – la cantante aveva già mostrato una maturità artistica non comune, affrontando temi difficili come anoressia e bulimia con grande sensibilità e coraggio.

“Scrivere e cantare per me non è solo una passione, ma un’esigenza vitale”, ha dichiarato Lidia in più occasioni, anticipando la volontà di raccogliere i suoi brani in un EP e di continuare a portare il suo messaggio di speranza attraverso la musica.