“La tua storia e il tuo sacrificio mi hanno insegnato l’importanza di lottare per ciò che è giusto”, la nipote di Emanuela Loi ricorda la zia

“Cara Emanuela, nonostante io non abbia avuto la fortuna di conoscerti, sento una profonda connessione con te. Il tuo nome, che porto con orgoglio, è un costante promemoria del tuo coraggio e della tua dedizione alla giustizia. La tua storia, il tuo sacrificio mi hanno insegnato l’importanza di lottare per ciò che è giusto, anche di fronte alle difficoltà”. Emanuela Loi ha 32 anni, un’età che sua zia Emanuela, luminosa, sorridente e sveglia agente di scorta di Paolo Borsellino, non ha mai vissuto, uccisa a 24 anni dal tritolo che sventrò via D’Amelio. Non si sono mai conosciute. Ma indossano la stessa divisa. E ora lei scrive una lettera alla zia mai conosciuta. “Mia madre e mio padre – prosegue – mi hanno raccontato della tua dedizione al lavoro e del tuo essere sempre positiva e solare, col tuo sorriso inconfondibile stampato sul viso per affrontare ogni situazione, anche la più difficile. Sono orgogliosa di poter continuare, in qualche modo, i tuoi passi”. A volte, spiega, “sento come se stessi vivendo la tua vita, come se i tuoi sogni e le tue passioni fossero anche i miei. Mi chiedo se avremmo avuto gli stessi interessi, se avremmo riso insieme delle stesse cose. Il pensiero di non aver potuto condividere questi momenti con te è un dolore che non riesco a descrivere”. Lavorare nella Palermo dei primi anni novanta non era un incarico qualunque. Manuela non l’aveva scelto, avrebbe voluto essere assegnata nella sua Sardegna, ma si adeguò. E Palermo le si presentò subito come una città in cui la mafia uccide. I primi incarichi: la protezione della casa dell’allora parlamentare Sergio Mattarella, i piantonamenti sotto casa del boss Francesco Madonia, la protezione della senatrice Pina Maisano, vedova di Libero Grassi. A casa non raccontava molto. Sestu era il posto in cui tornare e stare bene, con gli amici, le persone care, il fidanzato, al mare. Tornò a casa anche nei terribili 57 giorni tra l’attentato al giudice Giovanni Falcone e la strage di via D’Amelio. Era già stata assegnata alla scorta di Paolo Borsellino. Manuela era tornata a Palermo dalla Sardegna il 17 luglio. Aveva la febbre, la mamma le aveva detto di restare a casa, in malattia, ma lei no, non voleva che qualche collega dovesse rinunciare alle ferie per colpa sua. “Vorrei poter ringraziarti – continua la nipote poliziotta – per l’esempio che hai lasciato, per la forza che hai dimostrato e per l’ispirazione che continui a essere per me e per tutte le persone che fanno il nostro lavoro. Spero di poter onorare la tua memoria vivendo una vita che rifletta i tuoi valori e la tua passione per la giustizia. Sarò sempre grata per l’eredità che hai lasciato e per l’amore che mi hai sempre trasmesso. Grazie per avermi ispirato a essere una persona migliore. Con affetto, tua nipote Emanuela”.