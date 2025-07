Il presidente della Repubblica Mattarella: “In sfida a mafie non sono consentite distrazioni”

“La sfida della criminalità transnazionale è sempre più pervasiva” e agli Stati “non sono consentite né distrazione né irrisolutezza: ne va del futuro delle nostre comunità. La cooperazione internazionale nelle indagini è essenziale per il contrasto alla criminalità organizzata e deve essere condotta rafforzando le istituzioni e gli ordinamenti posti dalla comunità internazionale a tutela dei cittadini, superando particolarismi e inappropriatezze per promuovere un efficace coordinamento”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio letto in apertura dell’evento, sulla cooperazione giudiziaria internazionale, “Le sfide della criminalità organizzata transnazionale”, al palazzo di giustizia di Palermo, a 33 anni dalla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992. (AGI)