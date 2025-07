Emergenza idrica nel nisseno: avviato il ripristino nei comuni colpiti, il presidente del Libero Consorzio Tesauro sollecita soluzioni durature. Ecco il programma di ripristino dell’erogazione

In questi giorni diversi comuni della provincia di Caltanissetta hanno vissuto gravi disagi a causa di un guasto alla rete idrica provinciale gestita da Siciliacque. L’interruzione dell’erogazione ha creato difficoltà in numerose comunità, generando preoccupazione tra cittadini e amministrazioni locali.

A raccogliere le segnalazioni provenienti dal territorio è stato il presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Walter Tesauro, che è intervenuto ufficialmente nei confronti di Siciliacque, confrontandosi direttamente con l’ingegnere Massimo Burruano, direttore operativo della società.

“L’acqua è una priorità assoluta – ha dichiarato Tesauro – e non possiamo più permetterci di considerare queste interruzioni come eventi sporadici. Si tratta di una crisi strutturale che va affrontata con serietà, tempestività e pianificazione. Ho voluto farmi interprete delle preoccupazioni dei sindaci, che si trovano ogni giorno a fronteggiare disservizi non più tollerabili”.

Siciliacque ha reso noto il programma di ripristino dell’erogazione nei comuni coinvolti:

Casteltermini, Campofranco e Sutera: entro le ore 23:00 del 9 luglio 2025

Acquaviva Platani, Mussomeli e Consorzi di Bonifica 3 e 4 (Bosco Germano, Mussomeli): entro le ore 08:00 del 10 luglio 2025

Bompensiere, Milena e Montedoro: entro le ore 12:00 del 10 luglio 2025

Serradifalco: entro le ore 08:00 del 10 luglio 2025

Canicattì: entro le ore 07:00 del 10 luglio 2025

Delia e Sommatino: entro le ore 12:00 del 10 luglio 2025

Tesauro ha infine espresso apprezzamento per la comunicazione fornita da Siciliacque, sottolineando però la necessità di garantire continuità e sicurezza del servizio. “L’acqua è un bene essenziale – ha concluso – e ogni comunità ha diritto ad averne accesso senza interruzioni. È tempo che si pianifichi con serietà una gestione più stabile ed efficiente della rete idrica”.