Digithon, chiusa call for ideas con 320 candidature giunte da tutta Italia

(Adnkronos) – La call for ideas di Digithon 2025 si è ufficialmente chiusa: sono state ben 320 le candidature giunte da tutta Italia per partecipare alla decima edizione della più grande maratona italiana dedicata alle startup e all’innovazione digitale in programma dall’11 al 13 settembre nelle suggestive Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (BT). Dai progetti focalizzati sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente, passando per la promozione di stili di vita responsabili e del benessere digitale, Digithon ha seguito da vicino l’evoluzione dell’innovazione tecnologica. Fin dalla sua prima edizione, infatti, la manifestazione ha accompagnato il passaggio da una digitalizzazione aziendale ancora embrionale, all’introduzione della blockchain, arrivando all’attuale predominio dell’intelligenza artificiale, oggi protagonista assoluta tra le startup partecipanti. Una trasformazione che riflette un interesse sempre più marcato verso il progresso digitale e una crescente consapevolezza nei confronti delle sfide globali. Tra tutti i progetti pervenuti entro la mezzanotte del 30 giugno 2025, 100 saranno ammessi alla valutazione del comitato scientifico che selezionerà i migliori per la finale: tre giorni in cui le idee più promettenti si sfideranno a colpi di pitch, in una startup competition fatta di visioni, innovazione, progresso e creatività. Competizione ma anche formazione, con i coding bootcamp Beer&code, seminari d’eccellenza realizzati con i partner dell’evento e guidati da manager esperti e docenti di alto profilo, pensati per potenziare le competenze tecniche e strategiche degli startupper. E ancora, tanti momenti di informazione, divulgazione e approfondimento con talk, panel e dibattiti aperti al pubblico, che coinvolgeranno figure di primo piano del mondo imprenditoriale, istituzionale, culturale e musicale, in un confronto sulle sfide più attuali poste dalla rivoluzione tecnologica. L’attesissimo gran finale con la proclamazione del Premio Digithon2025 che porta con sé un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat, è in programma la serata del 13 settembre in Piazza Castello. “Con la decima edizione, Digithon non è più soltanto la più grande maratona digitale italiana per gli startupper – ha spiegato l’ideatore e fondatore di Digithon Francesco Boccia – ma prova a diventare, grazie a Confindustria, alle università e ai partners, un’infrastruttura civile dell’innovazione, un motore permanente che unisce il coraggio delle startup, la visione dei territori e la sfida globale della trasformazione digitale. Dalla Puglia al mondo si costruisce futuro”. “Confindustria deve essere un facilitatore tra startup, talenti e aziende, perché per competere bisogna essere innovativi e creativi e la creatività è nel dna delle start up. Per questo siamo partner della maratona digitale Digithon da dieci anni e continueremo a sostenerla con convinzione. Sono i giovani, i talenti e le start up che possono fare la differenza e far crescere un territorio e il tema dell’open innovation sarà un punto centrale del mio mandato alla presidenza”, ha dichiarato Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e Bat. Durante la maratona gli inventors avranno 5 minuti a disposizione per il pitch della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli investitori per aggiudicarsi l'ambito trofeo Digithon 2025 e numerosi altri riconoscimenti tra borse di studio, promozione, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro. Come sempre, anche il voto social avrà una specifica rilevanza ai fini della classifica finale: per supportare e far vincere la propria startup preferita, infatti, si potrà votare online attraverso la pagina web www.digithon.it. Ma quella di quest’anno sarà anche un’edizione speciale che inaugura l’inizio di un nuovo percorso: la manifestazione, giunta al suo decimo anniversario, si è sviluppata ed evoluta, affermandosi come un ecosistema vivo e dinamico che ha lanciato alcune delle realtà più promettenti nello scenario nazionale e internazionale con oltre 200 milioni di euro tra fondi raccolti e investimenti. Oggi il portale www.digithon.it è il principale punto di riferimento on line per una rete in continua espansione che conta oltre 2400 startup. Nasce così la Fondazione Digithon, per espressa decisione dell’associazione che, con la maratona del decennale, lascia spazio ad una nuova sfida, ancora più ambiziosa, da affrontare con il supporto dei principali partner che hanno contribuito, in questi anni, a trasformare Digithon nella più grande maratona digitale italiana. Il progetto della Fondazione trasforma la maratona in un distretto permanente dell’innovazione. Con radici solide in Puglia e una visione internazionale, la Fondazione mira a rendere il Mezzogiorno un hub di riferimento per il Sud Europa, coinvolgendo università, centri di ricerca, grandi aziende e startup in un modello di crescita replicabile su scala globale. Digithon rinnova anche la collaborazione con EY, che sarà protagonista di un panel dedicato all’EY AI Barometer: un’analisi approfondita sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei settori chiave dell’economia. Il report offrirà spunti strategici, trend emergenti e scenari futuri, per aiutare aziende e istituzioni a orientarsi in un contesto tecnologico in continua evoluzione. E come nelle passate edizioni, torna il Digithon training day, workshop organizzato da Digithon in collaborazione con Intesa Sanpaolo innovation center, la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera: il 16 luglio dalle ore 11:00 un’intensa giornata di formazione completamente gratuita in streaming su www.digithon.it, in attesa della maratona con i preziosi suggerimenti degli esperti per prepararsi al meglio alla startup competition. Nel corso del training day saranno inoltre annunciati i 100 finalisti di Digithon2025. Tra i partner di Digithon i nomi delle più importanti imprese italiane, le over the top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e Bat, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Siae, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Fincons Group, Philip Morris Italia, Aifi, Aulab, Bitdrome, Aws, Binp, B4i – Bocconi for Innovation, Invitalia, Mint. 