Caltanissetta, ubriaco al volante provoca un incidente e semina il caos in via Due Fontane

Attimi di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Caltanissetta, in via Due Fontane, dove un uomo ha generato scompiglio dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Erano da poco passate le 16:00 quando un uomo di Serradifalco, in evidente stato di alterazione alcolica, ha urtato con la propria auto un’altra vettura su cui viaggiava una coppia diretta verso il centro città.

Dopo l’impatto, invece di prestare soccorso, l’uomo ha dato in escandescenze: ha cominciato ad aggredire verbalmente i due occupanti dell’altro veicolo, estendendo poi le invettive ai passanti che si erano avvicinati per verificare le condizioni dei coinvolti. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

Sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia municipale e un’ambulanza del 118. Vista la resistenza opposta dall’uomo, che si è rifiutato di collaborare e ha insultato gli agenti, è stato necessario immobilizzarlo per evitare ulteriori problemi.

Successivamente, l’uomo è stato condotto presso il comando della polizia municipale, dove ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori. Sottoposto infine all’alcol test, è risultato positivo, confermando lo stato di ebbrezza.

Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di alterazione alcolica, ma a breve potrebbe arrivare anche un deferimento per oltraggio a pubblico ufficiale.