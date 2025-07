Caltanissetta. Pista ciclabile, gli interventi in corso e il cronoprogramma dei lavori

Cronoprogramma delle operazioni di scarifica e bitumatura previste dal progetto di rigenerazione urbana per la realizzazione di una pista ciclabile di 26 km nel centro abitato

Proseguono le operazioni di rifacimento del manto stradale per la realizzazione della nuova pista ciclabile di Caltanissetta, che attraverserà il centro abitato per un totale di 26 km.

Il progetto di rigenerazione urbana, finanziato grazie all’importo di circa 5 milioni di euro ottenuti mediante lo strumento NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, è stato avviato già a partire dal 5 maggio 2025, quando sono stati inaugurati i cantieri per la realizzazione di una pista ciclopedonale all’interno del Parco “Rosario Assunto”.

Dal 3 luglio 2025, invece, è iniziata la fase inerente alla scarifica e bitumatura delle zone urbane, innestata dai lavori che hanno interessato viale Luigi Monaco, conclusi in pochi giorni.

Nella giornata di ieri, giovedì 17 luglio, sono stati ultimati gli interventi programmati in viale della Regione, via Calabria e in viale Rosso di San Secondo (tratto compreso tra Piazza Europa e viale della Regione).

Sono tutt’ora in corso, invece, le operazioni di ripristino della pavimentazione stradale di altre due arterie nevralgiche della città come via Libertà e viale Trieste.

“Mi fa piacere constatare la celerità degli interventi, in alcuni casi in anticipo rispetto alla tabella di marcia – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto. Ci appelliamo alla pazienza dei cittadini e in particolare delle attività commerciali che stanno riscontrando inevitabili disagi relativi alla viabilità, ma si tratta di un’attività fondamentale che contribuirà a rendere più sicure le nostre strade e a dare un nuovo volto alla città di Caltanissetta”.

Di seguito riportiamo il cronoprogramma dei lavori di scarifica e bitumatura con tutte le vie interessate.

Si precisa che la tracciatura della pista ciclabile farà parte di una fase successiva e che il seguente calendario degli interventi potrebbe subire delle variazioni in virtù di eventuali sopraggiunte necessità o imprevisti relativi all’efficiente esecuzione dei lavori.

Dal 15/07/2025 (in corso) fino al 22/07/2025

Via Enrico De Nicola, Via Libertà, Via Nino Martoglio, Via V. Brancati, Via De Cosmi Giovanni Battista (tratto da Piazza Giovanni XXIII ad incrocio con Via V. Brancati), Viale Trieste (tratto da Piazza Giovanni XXIII fino ad incrocio con Viale della Regione)

Dal 18/07/2025 al 25/07/2025

Viale Trieste (tratto da Piazza Giovanni XXIII fino ad incrocio con Via Messina)

Dal 24/07/2025 al 08/08/2025

Piazza Europa, Via Pier Maria Rosso di S. Secondo,Viale Conte Testasecca (tratto da Via Pier Maria Rosso di S. Secondo fino ad incrocio con Via Regina Elena), Via Regina Elena (parte asfaltata), Via Canonico Pulci, Via Alfredo Pisani, Via Giuseppe Alessi (tratto da Via Alfredo Pisani fino ad incrocio con Via Regina Elena), Via John F. Kennedy, Via Alcide De Gasperi, Via E. Tricomi, Via dei Mille, Via Sallemi (tratto da Via dei Mille fino ad incrocio con Via Pier Maria Rosso di S. Secondo).

Dal 18/08/2025 al 29/08/2025

Via Malta (tratto da Viale Sicilia fino ad incrocio con Viale della Regione), Viale Sicilia, Via Catania, Via Salvo D’Acquisto, Via Fra Giarratana.

Dal 29/08/2025 al 09/09/2025

Via Antonino Guastaferro, Via Leone XIII, Via Padre Pio da Pietralcina, Via Gregorio XVI (da Via Padre Pio da Pietralcina ad incrocio con Via Cardinale V. Afasciana), Via Cardinale V. Afasciana (tratto compreso tra Via Gregorio XVI e Via Padre Angelico Lipani), Via Padre Angelico Lipani.

Dal 09/09/2025 al 19/09/2025

Via Turati, Via Sallemi (tratto da Via Turati fino ad incrocio con Via dei Mille), Via Moncada Luisa, Via Don Giovanni Minzoni.

Dal 19/09/2025 al 26/09/2025

Via delle Calcare, Via Giorgio La Pira.

Via Messina, Via Redentore (tratto compreso tra Via Messina e Via Maddalena Calafato), Via Maddalena Calafato e Via Regina Elena non saranno interessate dai lavori di bitumatura in quanto la corsia ciclabile sarà tracciata direttamente sul basolato.