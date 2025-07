Caltanissetta, auto senza conducente si schianta contro un gazebo in via Canonico Pulci: paura ma nessun ferito

Un episodio tanto insolito quanto potenzialmente pericoloso si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 22, in via Canonico Pulci a Caltanissetta. Un’autovettura, una Volkswagen Passat, ha percorso autonomamente circa 70-80 metri prima di schiantarsi contro il gazebo della bar-pasticceria situata lungo la via.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo era stato parcheggiato senza attivare correttamente il freno a mano oppure, ipotesi non esclusa, questo potrebbe essersi inavvertitamente allentato per un guasto tecnico. L’auto, senza conducente a bordo, ha così preso velocità lungo il tratto in discesa, concludendo la sua corsa contro la struttura esterna del locale.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il locale, infatti, aveva chiuso da pochissimo e non vi erano più avventori nei pressi del gazebo. I danni si sono limitati alla vettura e alla struttura dell’esercizio commerciale.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso, insieme alla ditta Giannavola, incaricata della rimozione del mezzo.

L’episodio, oltre a suscitare stupore per la dinamica inconsueta, rappresenta un monito per tutti gli automobilisti: è fondamentale assicurarsi sempre di inserire correttamente il freno di stazionamento e garantire una regolare manutenzione del proprio veicolo. In casi come questi, infatti, anche un’imperfezione tecnica può trasformarsi in un potenziale pericolo.

Una vicenda che si è conclusa senza gravi conseguenze, ma che avrebbe potuto avere ben altri risvolti se fosse avvenuta solo pochi minuti prima.