A Roma la mostra ‘Sulle vie del Giubileo. Pellegrini, treni, papi’

(Adnkronos) – Fino al 25 ottobre Roma ospita a Villa Farnesina la mostra "Sulle vie del Giubileo. Pellegrini, treni, papi", un’esposizione di grande rilievo promossa dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione FS Italiane, con il sostegno della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma e la collaborazione di numerosi enti e associazioni. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale del Giubileo 2025 e propone un percorso che unisce storia, arte, archeologia e tecnologia per raccontare la lunga tradizione dei pellegrinaggi verso Roma e l’evoluzione dei mezzi di trasporto che li hanno accompagnati, fino all’importanza simbolica e pratica del treno nell’Ottocento. La mostra si apre con una suggestiva ricostruzione dei paesaggi romani e medievali nel territorio del Vaticano e del Trastevere settentrionale, con l’esposizione di reperti archeologici inediti provenienti da scavi recenti negli horti di Agrippina, via della Conciliazione, Piazza Pia e Palazzo Corsini. Questi reperti illuminano la storia delle prime basiliche e delle comunità di pellegrini, gettando luce sul contesto storico e religioso delle antiche vie di fede. Segue una sezione dedicata al treno, cuore pulsante della rivoluzione dei trasporti nell’Ottocento, curata da FS Italiane e Fondazione FS con la Sovrintendenza Capitolina. Qui, attraverso documenti, opere d’arte e musica, si approfondisce il ruolo decisivo della locomotiva come simbolo di progresso e motore di un nuovo modo di vivere la spiritualità e i pellegrinaggi. Tra gli oggetti più preziosi spicca la ricostruzione virtuale in Cinematic Virtual Reality del treno di papa Pio IX, donato al pontefice nel 1858 e conservato presso la Centrale Montemartini. Il presidente dell’Associazione Amici dei Lincei, Umberto Quadrino, ha sottolineato come la mostra rappresenti “un modo innovativo e coinvolgente per raccontare la lunga storia del pellegrinaggio verso Roma” e un felice appuntamento nell’anno giubilare. Roberto Antonelli, presidente dell’Accademia dei Lincei, ha definito l’esposizione “un magnifico esempio di dialogo tra storia e innovazione”, che riflette sui cambiamenti che hanno segnato il nostro passato. Il presidente del Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli, ha evidenziato come “fin dalle sue origini il treno abbia accompagnato papi e pellegrini lungo le vie della fede, intrecciando la propria storia con quella del Paese”, impegnandosi oggi a migliorare la mobilità per i pellegrini in occasione del Giubileo 2025. La mostra “Sulle vie del Giubileo” è un invito a riscoprire, attraverso arte, archeologia e tecnologia, le radici profonde di un pellegrinaggio che ha attraversato i secoli, trasformandosi con il progresso senza perdere il suo valore spirituale e culturale. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)