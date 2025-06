Sicilia, Damante(M5S): “Salvini si rassegni, non basterà il ponte a risolvere i problemi della viabilità”

“Viaggiare sulla A19 è una vera odissea, e lo sanno bene i cittadini. Una situazione denunciata più volte e, ad oggi, i lavori restano ancora fermi al palo”, è quanto afferma la senatrice M5s Ketty Damante.

“Salvini che pensa solo al suo ponte – aggiunge – tace mentre chi dovrebbe vigilare è un fantasma. La A19 è stata commissariata ma Schifani, nominato commissario straordinario, sembra in tutt’altre faccende affaccendato”.

“Il caos regna sovrano – prosegue – tanto che i due subcommissari hanno dato le dimissioni e a poco valgono i proclami del presidente della Regione perché i lavori vengano finiti al più presto”.

“Quello che è certo è che gli automobilisti sono costretti a fare code di ore per spostarsi da una città all’altra. Con buona pace di Salvini che fa orecchio da mercante pur di realizzare un Ponte che non cambierà nulla nella viabilità siciliana rimasta a decenni fa”, conclude.