San Cataldo. Il maestro Raimondo Capizzi direttore a Padova in un concerto benefico con la Giovane Orchestra Sicula

SAN CATALDO. Musica e Solidarietà: il siciliano Capizzi direttore musicale a Padova del concerto benefico. L’iniziativa nasce dalla sensibilità e dalla passione del Maestro siciliano Raimondo Capizzi, da anni instancabile promotore di eventi artistici con un forte spirito solidale.

Insignito nel 2021 della Medaglia del Volontariato dal Sindaco di Padova, con la sua Young Solidarity Orchestra, così come la Giovane Orchestra Sicula in Sicilia, composta da giovani talenti musicali, offrirà un’emozionante serata musicale interpretando alcune delle più celebri colonne sonore cinematografiche, capaci di toccare il cuore di ogni spettatore per la Pediatria e l’associazione Medici in Strada.

A impreziosire ulteriormente la serata sarà la partecipazione del soprano turco Doğa Sibili, ospite speciale dell’evento, che accompagnerà l’orchestra con la sua voce straordinaria.

L’ingresso è a offerta libera, e tutto il ricavato sarà devoluto alle due realtà beneficiarie, da anni attive sul territorio con progetti fondamentali per il benessere e la salute dei più fragili.

L’evento è co-prodotto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, grazie al sostegno convinto dell’Assessore Andrea Colasio, che ha fortemente voluto questo appuntamento, riconoscendone il valore artistico e sociale, direttore artistico il maestro Raimondo Capizzi