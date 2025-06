Rissa tra detenuti all’Ucciardone di Palermo, un ferito

“Rissa tra detenuti nella nona sezione del carcere Ucciardone a Palermo. I reclusi si sono picchiati e uno di loro è stato ricoverato d’urgenza in ospedale”. A denunciare l’episodio Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale Cnpp, e Aldo Di Giacomo, segretario generale Spp. “Continua la gravissima situazione alla nona sezione dove sono reclusi i detenuti anche con problemi psichici – dicono i sindacalisti – La rissa ha coinvolto quattro detenuti, grazie al personale di servizio l’episodio non ha avuto conseguenze più gravi. Uno dei detenuti coinvolto nella rissa è stato protagonista di altre aggressioni, danneggiamenti, tra le vittime un giovane agente attualmente ancora in malattia che dovrà ulteriormente sottoporsi ad intervento chirurgico al braccio,”. (ANSA).