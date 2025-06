Cantieri A19 Palermo-Catania, piano Anas per ridurre i disagi

Una rimodulazione dei lavori per accorciare i tempi di conclusione dei cantieri sull’autostrada Palermo-Catania che il 2 giugno hanno provocato disagi e code chilometriche tra Casteldaccia e Palermo. Questa la soluzione individuata da Anas e illustrata dall’amministratore delegato dell’azienda, Claudio Andrea Gemme, ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa seguita ad un incontro con il governatore Renato Schifani a Palermo. Le misure, che sono state concordate con le due imprese aggiudicatarie dei lavori, dovrebbe consentire di anticipare la fine dei cantieri a metà dicembre: Via Strade e Lc Costruzioni. Il primo dei due cantieri, quello tra Bagheria e Palermo, che chiuderà dal 28 luglio al 10 settembre, vedrà l’istituzione del terzo turno di lavoro. La seconda area interessata dai lavori, nella zona di Casteldaccia, vedrà la creazione di un cantiere di lavoro al centro delle due carreggiate, dando così la possibilità di mantenere due corsie laterali attraverso le quali far scorrere il traffico. “C’è stata una mancanza di comunicazione evidente – ha affermato Gemme -, avremmo dovuto fornire maggiori informazioni ai cittadini sui disagi ai quali andavano incontro. I lavori consentiranno di aumentare la sicurezza, che è il nostro primo obiettivo, ma è chiaro che i disagi fanno parte di questa logica di miglioramento delle strade”. Schifani ha aggiunto: “Ringrazio Anas per la puntuale interlocuzione. L’Azienda sta investendo molto su un’autostrada, la A19, che non era mai stata oggetto di manutenzione – ha aggiunto -. È chiaro che questo piano organico di interventi va realizzato con una certa logica e razionalità, non si può chiudere un’intera autostrada e paralizzare il traffico. I cantieri, però, fanno parte dei sacrifici che i siciliani devono sopportare a fronte di centinaia di milioni di interventi di Anas”.