UDU Palermo: “L’ERSU copre il 100% delle borse di studio, ma solo a fine anno accademico”

Sono state pubblicate oggi le graduatorie delle borse di studio per gli studenti e studentesse dell’Università di Palermo e degli AFAM, un risultato importante ma che arriva in ritardo. “Vengono coperte al 100% delle richieste di borse di studio a seguito di ulteriori fondi stanziati – dichiara Giovanna Billitteri, coordinatrice di Udu Palermo – rispetto allo scorso anno, che ha visto tale copertura raggiungersi a dicembre del 2024, è notevole l’impegno dell’Ente, ma riteniamo un grave problema che questi fondi arrivino solo a fine anno accademico.” “Sono stati designati più di 12mila assegnatari, cioè tutti i richiedenti dei benefici sia di primo anno che di anni successivi – afferma Irene Ferrara, Consigliera di Amministrazione dell’Ersu Palermo. Come Sindacato studentesco, riteniamo che il raggiungimento di tale risultato sia una svolta per molti giovani studenti. Tuttavia non bisogna abbassare la guardia, è necessario continuare a lavorare costantemente per far accelerare i tempi di attribuzione ed erogazione dei fondi regionali, perché il diritto allo studio deve diventare accessibile a tutti e nei giusti tempi.” “Si avvicina la fine dell’anno accademico – dichiara Francesco Cerami, candidato al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari- ciò sicuramente non rende superflua una borsa di studio, ma certamente rende gli studi universitari difficili e inaccessibili per chi non ha la possibilità anche solo di anticipare i pagamenti di spese quali trasporti, locazione o materiale didattico. Il problema delle borse di studio, non è solo un problema siciliano, ma di tutta il sistema universitario, serve un maggiore investimento dal governo nazionale per i fondi per le borse di studio e tutti i servizi connessi”