Scoperti due giovani con armi, arrestati a Palermo

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Palermo perché trovati in possesso di armi e munizioni: un fucile a pompa carico con matricola abrasa, due pistole revolver con matricole abrase, un fucile ad aria compressa, due mazze ferrate e 217 cartucce di vario calibro. In manette sono finiti un 25enne e un 26enne di Brancaccio. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Palermo Piazza Verdi, insieme con I colleghi della stazione di Brancaccio, supportati dal Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, dallo Squadrone eliportaro Cacciatori Sicilia e con il supporto aereo del nono Nucleo elicotteristi di Palermo. I due giovani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati anche in possesso di oltre cento dosi di cocaina e hashish: ora devono rispondere di detenzione di armi clandestine e illegale munizionamento, e detenzione di droga ai fini di spaccio. Armi e droga sono state trovate nel corso delle perquisizioni personale e nelle abitazioni dei due, ma anche all’interno di locali che erano nelle loro disponibilità. Il tutto è stato sequestrato per i successivi accertamenti mentre i due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere Pagliarelli.