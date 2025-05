San Cataldo. L’americano Mike Leach di Rochester in visita al Parco della Pace in compagnia di Leonardo Cumbo

L’americano Mike Leach, in missione a Caltanissetta per rinvigorire il gemellaggio che da 60 anni la unisce alla sua città nello Stato di New York, ha visitato il memorial che Leonardo Cumbo ha realizzato, con la collaborazione dell’Ingegnere Liborio Grillo nel 2005, presso il Parco della Pace, di fronte al Municipio di San Cataldo, per ricordare le vittime della strage dell’11 Settembre. Mike ha voluto registrare una video intervista all’autore mentre racconta il significato dell’opera, nonostante questa versi in condizioni davvero pietose, sporco, trascurato e vandalizzato, così come tutto il resto del parco che si trova in uno stato di totale abbandono, invaso dalle erbacce alte e dalla immondizia.

“È stato molto difficoltoso percorrere il sentiero che conduce al monumento ed estremamente imbarazzante mostrare quanto poco interesse e cura venga riservata alla salvaguardia dei propri beni artistici, culturali e naturalistici.” Lo scultore aveva lanciato tempo fa la proposta di estrapolare lo spazio dedicato al monumento dal resto del parco realizzando una gradinata di accesso al monumento direttamente dal parcheggio auto soprastante. Che sia arrivato il momento di ascoltare i suoi suggerimenti?