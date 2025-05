Papa Leone XIV, tra i motivi della scelta del nome c’è l’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Nel corso del suo primo discorso al Collegio dei Cardinali, Papa Leone XIV ha delineato le linee guida del proprio pontificato, soffermandosi in particolare sul significato della scelta del nome papale. Tra i principali motivi indicati, sorprendentemente, vi è il ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo contemporaneo. Papa Leone XIV ha voluto richiamare esplicitamente la figura di Leone XIII, il pontefice che affrontò i profondi mutamenti sociali ed economici portati dalla prima rivoluzione industriale attraverso l’enciclica Rerum Novarum. In quella storica occasione, la Chiesa si pronunciò con decisione in difesa della dignità del lavoro e della giustizia sociale, inaugurando una tradizione di dottrina sociale che prosegue ancora oggi. "Ho scelto il nome Leone XIV per varie ragioni, ma principalmente perché Leone XIII, con la sua enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale", ha detto Leone XIV. "Oggi, la Chiesa offre a tutti il tesoro della sua dottrina sociale in risposta a una nuova rivoluzione industriale e agli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale, che pongono nuove sfide alla difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro". La dichiarazione segna un punto di svolta nell’approccio della Santa Sede nei confronti dell’innovazione tecnologica. Negli ultimi anni, infatti, il Vaticano ha mostrato un interesse crescente verso l’intelligenza artificiale, promuovendo riflessioni su tematiche etiche, epistemologiche e sociali legate al suo sviluppo. In un documento pubblicato nel gennaio scorso, la Chiesa ha affrontato i limiti dell’IA, il suo rapporto con la verità e le responsabilità morali di chi la progetta e utilizza. Già Papa Francesco aveva lanciato un monito, mettendo in guardia dal rischio che l’intelligenza artificiale possa generare narrazioni parziali o completamente false, accettate e diffuse come verità. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)