Infortuni, Tajani: “Grazie a Calderone per quanto sta facendo, piaga da curare assolutamente”

(Adnkronos) – "Ringrazio il ministro Calderone per quello che sta facendo in questa fase complicata ad esempio sulle morti sul lavoro, una piaga che assolutamente va curata nel nostro Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in video collegamento alla giornata conclusiva del Festival del Lavoro a Genova. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)