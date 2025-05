“Il lavoro viaggia con noi”: a Palermo la tappa del Tour di Fondazione Lavoro

Giunta alla seconda edizione, anche quest’anno l’iniziativa itinerante della Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha toccato la Sicilia, facendo tappa a Messina, a Caltanissetta e oggi a Palermo, dove il Truck posizionato in piazza Verdi è stato visitato da centinaia di giovani studenti delle scuole superiori del territorio, che hanno interagito con i servizi di orientamento al lavoro e hanno incontrato i Consulenti e le istituzioni che presidiano le politiche attive nel territorio.

“Il grande numero degli studenti e dei giovani che si sono avvicinati al nostro truck, la curiosità e l’interesse che hanno dimostrato sono per noi Consulenti del Lavoro molto gratificanti – dichiara Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro – e motiva ancora di più la Categoria a rafforzare i servizi di orientamento, che consideriamo strategici per chi domani entrerà nel mercato del lavoro e avrà maggiore consapevolezza delle proprie capacità e delle competenze che sono necessarie in un contesto caratterizzato da una forte innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale. Su questi temi ci siamo confrontati nei momenti di riflessione con i rappresentanti delle istituzioni dei vari territori che abbiamo toccato – prosegue Silvestri – e devo sottolineare la grande vicinanza e il supporto alla Fondazione da parte loro, soprattutto nelle tappe siciliane. Questo fa ben sperare su future sinergie e collaborazioni per rendere più efficaci le politiche attive per il lavoro”.

Esperienze ludiche nei desk e sessioni di orientamento dentro la minisala allestita nel truck per un’esperienza formativa che contribuirà a facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

“Siamo orgogliosi di avere sostenuto questa iniziativa – dichiara Andrea Cafà, presidente del Fondo Interprofessionale FonARCom – perché realizza concretamente lo spirito di una politica attiva efficace. Rafforzare la connessione fra la scuola e il mercato del lavoro e informare i ragazzi sull’importanza delle competenze per il loro futuro lavorativo sono fondamentali per costruire un mercato, in cui capacità e formazione continua possano fare la differenza non solo per i giovani lavoratori di domani, ma anche per le imprese. La sfida della produttività nelle singole imprese – continua Cafà – dipende dalla qualità del lavoro, e contribuisce positivamente alla competitività dell’intero paese. Dobbiamo tutti impegnarci per fare in modo che il futuro del lavoro, oggi profondamente interessato da trasformazioni e innovazioni tecnologiche, sia accompagnato da servizi adeguati e da politiche che favoriscano sempre di più l’accessibilità delle imprese alle risorse per fare formazione”.