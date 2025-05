Giornata Internazionale dell’Infermiere, il Nursind Caltanissetta: “Più rispetto per la nostra categoria, potenziare il personale per una sanità più efficiente”

“Ancora oggi assistiamo a fenomeni di demansionamento degli infermieri a causa della carenza di altre figure nelle corsie degli ospedali quali gli operatori sociosanitari. È una delle tante battaglie che porteremo avanti per tutelare questa categoria di professionisti”. Lo scrive in una nota la segreteria del Nursind Caltanissetta nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere.

Il sindacato a livello provinciale è intervenuto per tutelare i professionisti. “Essere infermieri oggi significa combattere ogni giorno, non solo contro la malattia, ma contro un sistema che troppo spesso ci dimentica, ci usa e ci lascia soli. Il tema del demansionamento conta ormai su una giurisprudenza consolidata in Cassazione, gli infermieri non posso svolgere mansioni di altre figure come gli operatori sociosanitari e a riguardo a livello Regionale chiederemo l’aumento dei coefficienti per l’inserimento in pianta organica di un numero maggiore di operatori”.

Giuseppe Provinzano, segretario territoriale Nursind, aggiunge: “Ci stringiamo con orgoglio attorno a tutte le infermiere e infermieri che, con dedizione incrollabile, rappresentano il cuore pulsante della sanità. Oggi, 12 maggio, rivendichiamo con forza il nostro valore, la nostra competenza, il nostro diritto a essere riconosciuti come professionisti veri, non come semplici “operatori” della salute”.