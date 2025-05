Caltanissetta. Il 30 e il 31 maggio l’Orchestra da Camera del Conservatorio “V. Bellini” in concerto in Slovenia e in Croazia

Negli ultimi anni tre anni il Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Caltanissetta ha, prospetticamente e organicamente, intrapreso una importante attività di internazionalizzazione, conseguendo risultati che lo pongono al vertice delle istituzioni italiane di alta formazione musicale per lo standing delle iniziative.

Il recente successo del progetto presentato dal Direttore, Maestro Michele Mosa, unitamente allo staff di Ideazione programmatica da lui costituito, nell’ambito della Quarta Missione-Istruzione e Ricerca-del PNRR, ha premiato l’impegno per assicurare a tre regioni del mezzogiorno d’Italia (le due isole maggiori e la Calabria) un importo, già erogato dallo Stato, pari a cinque milioni e mezzo di Euro.

Per poterlo spiegare, in modo succinto ma con maggior precisione, sarà sufficiente rammentare che, d’intesa con il Conservatorio di Palermo, l’istituzione nissena, attraverso l’attivazione di un consorzio interuniversitario con ulteriori otto istituzioni ubicate in Sicilia, in Sardegna e in Calabria, ha centrato l’obiettivo di assicurarsi il finanziamento previsto dal PNRR, nel cluster denominato “Arts and Technology Music”.

Ciò consentirà al Conservatorio nisseno di realizzare una proposta originale, capace di coniugare la nozione di “multisensorialità virtuale in 4D” con la tradizione dell’alto insegnamento degli strumenti musicali, e di farla circuitare, nei prossimi mesi, in differenti Paesi dell’Estremo Oriente.

Un succulento “hors d’oeuvre” di quanto anticipato avrà luogo nei prossimi giorni: in un tormentato periodo di decremento di risorse a livello globale, il Conservatorio “V.Bellini” di Caltanissetta sarà ospite di due Paesi UE dalle qualificatissime tradizioni musicali: la Slovenia, il 30 maggio, e la Croazia, il successivo 31 maggio.

In entrambe le realtà, l’istituto di alta formazione musicale nisseno assolverà al proprio ruolo di ambasciatore della Cultura Musicale Italiana nel mondo.

“Lo scambio e il confronto tra le migliori esperienze formative maturate in ambito internazionale rappresentano un inalienabile tratto connotativo strategico del Conservatorio, tanto per il corpo studentesco quanto per lo staff docente”: queste le parole del Direttore, Maestro Michele Mosa e del Presidente, Arch. Andrea Milazzo, il quale ultimo guiderà la delegazione in partenza per Slovenia e Croazia.

L’Orchestra da Camera del Conservatorio “V.Bellini di Caltanissetta”, diretta dai Maestri Manuela Ranno e Francesco Colasanto, di cui verrà eseguita la Composizione dal titolo “A week”, si esibirà in concerto presso il Teatro “G Tartini” di Pirano (Slovenia) il 30 maggio e presso la Chiesa di San Girolamo di Fiume(Croazia) il 31 maggio, con un composito repertorio, dall’età barocca dell’italiano Giuseppe Tartini (“Didone Abbandonata”; “Tre Canzoni Sacre) al grande classicismo viennese di Wolfgang Amadeus Mozart (“Concerto K. 622 per clarinetto e orchestra”); dal simbolismo impressionista di Erik Satie (“Gymnopédie n.1”) alla musica dei nostri giorni(oltre al brano già menzionato di Francesco Colasanto, l’orchestra eseguirà “The Sheltering Sky” di Ryūichi Sakamoto).

I due concerti dell’Orchestra da Camera del Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta in Slovenia e Croazia mostrano in modo inequivocabile che l’intera attività formativa e di produzione dell’eccellenza ubicata in terra nissena è intrinsecamente connessa alle molteplici attività dei grandi progetti internazionali.