“AMARS-SÌ”, quando la poesia diventa spettacolo: il 16 maggio a San Cataldo pièce dei coniugi Nigri Muñoz

Dopo la presentazione a Madrid e lo spettacolo al Teatro Magnani di Fidenza, Hebe Muñoz e Francesco Nigri saranno ospiti venerdì 16 maggio alle ore 19.00 a San Cataldo presso la sala Borsellino. L’evento è organizzato dal Gruppo di Lettura diretto da Gianfranco Cammarata ed Elio Cirrito e da TraccePerLaMeta Edizioni, rappresentata dalla Curatrice editoriale e Critica letteraria Prof. Enza Spagnolo.

Assisteremo a una forma innovativa di interpretazione poetica, uno Slam Poetry creato e curato da Hebe Muñoz e Francesco Nigri, tratto dal libro Hefra seconda edizione TraccePerLaMeta Edizioni 2025. La musica e le immagini originali sono di proprietà degli autori e il progetto grafico è a cura di Angela Muñoz @kuma.digital_

Hefra Amarsi Amarse già nella prima edizione ha conquistato un vasto pubblico di lettori da ogni parte del mondo, ora con la seconda edizione pubblicata da TraccePerLaMeta Edizioni, si è arricchito di nuove liriche e contenuti per dare voce all’amore in tutti suoi aspetti.

Il libro, proposto alla terza edizione Premio Strega 2025, include un poema aggiuntivo del poeta venezuelano Josè Pulido e una nuova prefazione della scrittrice e critica letteraria Enza Spagnolo.

Il Poetry Slam AMAR-SÌ

Le liriche oltrepassano la pagina e la scrittura si trasforma in un’esperienza immersiva e sensoriale in cui poesia, musica, arte visive si coniugano per diventare uno spettacolo itinerante. Non si tratta di semplici reading, ma di veri e propri spettacoli che coinvolgono il pubblico in un viaggio emotivo e artistico. Ogni tappa è introdotta da uno psicologo o psicoterapeuta che presenta la tematica dell’amore inteso come sentimento consapevole e costruttivo.

Il debutto del tour si è tenuto il 29 marzo a Madrid al Centro D’Arte Espacio Ronda. Lo psicologo venezuelano Maximo Peña, ha introdotto la serata con una riflessione sull’amare mente il cantautore venezuelano Ignacio Izcaray ha accompagnato la performance poetica.

Dopo Madrid il tour è giunto al Teatro Magnani di Fidenza e adesso a San Cataldo per poi raggiungere le città di Arezzo, Rocca Pallavicino, Roma e Gorizia.

Ci faremo attraversare dall’amore che in Hefra diventa comunicazione, relazione universale dell’Amarsi inteso come viaggio che si arricchisce nel cammino, abbraccia e si allarga.

“Amare è un verbo che rimanda alla reciprocità ,al dialogo, al mistero. L’amarsi non è possesso, ma è l’incontro di due corpi e di due anime che si riconoscono e si scoprono attraversano luoghi geografici divenuti metafora di un desiderio di vita insieme, di un infinito amare che non è mai un approdo, ma un continuo movimento.

Amore, eros, desiderio, passione sono parole care ai poeti di tutti i tempi, hanno viaggiato con la poesia attraverso i millenni, segnando e scrivendo la storia della letteratura.

Quali spiegazioni dare all’amare e perché amiamo?

Cosa accade a un cuore innamorato?

L’amare ci stupisce, ci meraviglia, ci fa sentire vivi, ci accoglie.

Amore e poesia costituiscono un binomio indissolubile, eterno, forte.

La parola amore, sublimata dal polisemico linguaggio della poesia, si eleva a un piano nobile in cui la bellezza come fine estetico la immortala e la rende eterna.

Come possiamo non ricordare Saffo, Catullo, il Cantico dei Cantici, la Vita Nova, il Canzoniere di Petrarca? E potremmo continuare… Questa lunga tradizione poetica è entrata a far parte di Hefra, è stata assorbita dai poeti Hebe Muñoz e da Francesco Nigri che hanno pensato e costruito il loro libro, componendo un poema moderno dell’amare: un cantico contemporaneo a due voci che crea una suggestiva e interessante trama linguistica che poggia sulla metafora. Un dialogo a due voci in versi liberi e in due lingue che cercano il contatto, si confrontano, si lasciano attraversare dalla poesia che riesce a esprimere l’inesprimibile”.

(Dalla predazione di Enza Spagnolo ,Curatrice editoriale e Critica letteraria)