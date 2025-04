Sicilia, via libera dalla giunta al potenziamento dell’Ufficio di Bruxelles

Rilanciare le attività dell’Ufficio di rappresentanza della Regione Siciliana a Bruxelles. È quanto prevede una delibera approvata oggi dalla giunta, su proposta del presidente Renato Schifani.

L’obiettivo è potenziare il suo ruolo strategico nel fornire un’informazione tempestiva sulle politiche dell’Ue, nel promuovere gli interessi della Regione presso le istituzioni europee e nel creare partenariati con altre regioni sia a livello nazionale che comunitario. Tra le funzioni dell’Ufficio rientrano anche l’organizzazione di attività formative in materia di progettazione europea e il supporto tecnico e logistico a presidente, assessori e dirigenti regionali che si recano a Bruxelles per attività istituzionali.

Per rilanciare la struttura si prevede di ampliare l’organico attraverso la selezione di due funzionari direttivi dell’amministrazione regionale e l’attivazione delle procedure per accogliere almeno cinque stagisti. La gestione degli atti dell’Ufficio di Bruxelles viene mantenuta in capo al dipartimento regionale degli Affari extraregionali.