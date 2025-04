Referendum abrogativi 2025, voto degli elettori temporaneamente all’estero

Requisiti e modalità di presentazione della domanda per esercitare l’opzione di voto per corrispondenza per gli elettori all’estero con residenza in Italia

In occasione delle consultazioni referendarie in programma l’8 e 9 giugno 2025 (leggi i quesiti), gli elettori residenti anagraficamente in Italia e temporaneamente all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data del Referendum) per motivi di studio, lavoro o cure mediche, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

Tali cittadini aventi diritto al voto dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione elettorale l’opzione di voto per corrispondenza, tramite l’apposita istanza editabile o dichiarazione su carta libera, entro il 7 maggio 2025.

La richiesta potrà essere inoltrata al Comune di Caltanissetta attraverso le seguenti modalità:

· A mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Caltanissetta – Direzione Affari Demografici – Corso Umberto I, 93100 Caltanissetta;

· Consegna brevi manu al protocollo dell’Ente (potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato);

· Invio tramite posta elettronica certificata o ordinaria, ad uno dei seguenti indirizzi:

servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;

protocollo@pec.comune.caltanissetta.it;

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;

protocollo@comune.caltanissetta.it;

· Attraverso la sezione del sito istituzionale dell’Ente “Sportello del Cittadino”e il relativo percorso Sportello del Cittadino – Servizi Demografici – Votare se si è temporaneamente all’estero, direttamente raggiungibile al seguente link: Trasmissione della domanda di voto per corrispondenza dall’estero (CLICCA QUI)

La dichiarazione di opzione dovrà in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero a cui sarà inviato il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della Legge n. 459/01, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Eventuali opzioni pervenute con un modello diverso rispetto a quello in allegato, saranno ritenute valide purché conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis della Legge già citata.

Si segnala che la legge non richiede il requisito temporale dei tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

SCARICA L’ISTANZA EDITABILE

LEGGI L’AVVISO