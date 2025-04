Lexus ES 2026: nuove motorizzazioni e trazione integrale

(Adnkronos) – Con l’ottava generazione della ES, Lexus ridefinisce la propria offerta propulsiva nel segmento delle berline di lusso, introducendo due nuove varianti che sintetizzano eleganza e sostenibilità: ES 300h Full Hybrid e ES 350e 100% elettrica. Due interpretazioni diverse della mobilità premium, accomunate da un approccio tecnologico evoluto e da una qualità costruttiva ai vertici. La Lexus ES 300h monta un nuovo quattro cilindri in linea da 2,5 litri, abbinato a un sistema Full Hybrid di ultima generazione, capace di sviluppare 201 CV.

Il powertrain è stato progettato per offrire una risposta fluida, un’accelerazione progressiva e consumi ridotti, in linea con le aspettative di chi cerca un’esperienza di guida rilassata ma raffinata. Sarà disponibile in versione a trazione anteriore o integrale, per soddisfare esigenze diverse anche in termini di controllo dinamico. L’evoluzione tecnologica si traduce anche in una batteria potenziata, capace di garantire una maggiore efficienza energetica e di contribuire a una guida più silenziosa, coerente con la Lexus Driving Signature. La rigidità del gruppo propulsore, aumentata in fase di sviluppo, migliora ulteriormente il comfort acustico e riduce le vibrazioni percepite a bordo. Accanto alla versione ibrida, debutta la nuova ES 350e, prima variante totalmente elettrica nella storia della berlina Lexus.

Offre 224 CV e trazione anteriore, sfruttando una piattaforma ottimizzata che integra i nuovi eAxle e una batteria ad alta capacità posizionata sotto il pavimento, a beneficio del baricentro e dello spazio interno. Questa motorizzazione a zero emissioni rappresenta il passo più deciso verso la strategia multi-path del Marchio, pensata per offrire scelte concrete ai clienti più esigenti, in un equilibrio perfetto tra prestazioni, comfort e sostenibilità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)