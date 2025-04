Elezioni provinciali, Area Civica: “Non esprimiamo alcuna candidatura, nostro sostegno in relazione al programma elettorale più consono per il rilancio del territorio”

Il movimento politico “Area Civica” interviene in merito alle elezioni provinciali che si terranno il prossimo 27 aprile, comunicando la decisione di non esprimere alcuna candidatura al consiglio provinciale, ritenendo, altresì “prioritario partecipare ancora più attivamente alle elezioni provinciali riservandosi di decidere quale candidato presidente sostenere in relazione al programma elettorale più consono e convincente per il rilancio del territorio della provincia di Caltanissetta.”

“All’esito della riunione della sua segreteria politica, Area Civica ha deciso di non esprimere alcuna candidatura al consiglio provinciale, sebbene sia stata sollecitata, da più parti, a candidare il suo leader Annalisa Petitto.

Ha altresì ritenuto prioritario partecipare ancora più attivamente alle elezioni provinciali riservandosi di decidere quale candidato presidente sostenere in relazione al programma elettorale più consono e convincente per il rilancio del territorio della provincia di Caltanissetta.

Area Civica, rappresentata al consiglio comunale del capoluogo da Annalisa Petitto, Felice Dierna e Calogero Palermo, da oggi ha convocato la sua segreteria in modo permanente per la valutazione in merito al suo posizionamento in vista delle elezioni provinciali del prossimo 27 aprile.”

Il coordinatore

Annalisa Petitto

I componenti della Segreteria Politica

Carmelo Milazzo

Leyla Montagnino

Felice Dierna

Calogero Palermo