Caltanissetta. Preparativi e promozione turistica della Settimana Santa, i consiglieri Turturici e Vagginelli depositano due interrogazioni

I consiglieri comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, eletti nella lista Caltanissetta Futura e Democratica, hanno depositato due interrogazioni consiliari indirizzate al Sindaco in merito ai preparativi e alla promozione turistica della Settimana Santa nissena, uno degli appuntamenti più sentiti e rappresentativi di Caltanissetta. Pulizia e decoro sono al centro della prima interrogazione, con cui i consiglieri chiedono se sia stato predisposto un piano straordinario per assicurare decoro urbano lungo i percorsi delle tradizionali processioni, in particolare quella delle Vare, e se siano stati effettuati o almeno programmati interventi di scerbatura e cura del verde pubblico nelle aree coinvolte dalle celebrazioni. La seconda interrogazione mette invece sotto la lente l’efficacia e la tempistica della promozione turistica della Settimana Santa 2025. I consiglieri evidenziano come l’avviso esplorativo pubblicato l’11 marzo per affidare direttamente un ambizioso piano di comunicazione multicanale – comprendente social, affissioni, spot, app di realtà aumentata, concorsi e installazioni artistiche – sia privo di un budget indicativo e sia stato lanciato con scadenze tali da rendere improbabile una reale e concreta valorizzazione dell’evento.”Non si può pensare di costruire una promozione efficace di un evento così importante in meno di un mese e senza una strategia definita. La Settimana Santa necessita e merita una migliore preparazione” – dichiarano Turturici e Vagginelli.

I due consiglieri sottolineano inoltre di aver sollevato più volte il tema della Settimana Santa, con particolare attenzione a preparativi, manutenzione e promozione, nel corso delle Commissioni Consiliari, senza però ricevere risposte convincenti o vedere atti concreti da parte dell’amministrazione. Serve visione, programmazione e rispetto per il patrimonio della nostra città di Caltanissetta.