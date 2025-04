Calcio, Carrà-Sudano (Lega): “A Riposto aggredito arbitro, violenti siano puniti severamente”

“Abbiamo visto le immagini terribili di un arbitro aggredito con calci e pugni in campo durante i play off di una partita di calcio che si stava disputando a Riposto, in provincia di Catania. Una scena agghiacciante, atroce, vergognosa, che mai vorremmo vedere lì dove vogliamo che a prevalere siano i valori sani dello sport. Condanniamo fermamente gesti violenti come questi, tipici di chi impone una cultura mafiosa che alimenta la brutalità della forza, della prevaricazione e dell’odio per sovvertire l’ordine e il rispetto di ogni regola. Ringrazio i carabinieri che sono intervenuti in maniera tempestiva per riportare la calma in campo. Ci auguriamo che i responsabili di questo episodio orribile siano severamente puniti, com’è giusto che sia. Lo sport è socialità, condivisione e rispetto. Non c’è spazio per la violenza”.

Lo dichiarano i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà, componente della commissione parlamentare Antimafia, e Valeria Sudano.