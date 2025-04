A Caltanissetta nasce il partito “Insieme”: adoperarsi per una politica inclusiva

A Caltanisetta nasce un partito nuovo, che va ad aggiungersi alle tradizionali rappresentanze dei partiti nazionali già operanti sul territorio. Si tratta di “Insieme – Lavoro e Famiglia – Solidarietà e Pace”.

Il partito è autonomo e alternativo al bipolarismo che ha diviso il Paese, allontanando i cittadini dalla politica; guarda ai problemi e alla sostanza delle cose e si adopera per una politica inclusiva; parte dalle comunità locali e da quelle forze sociali lasciate fuori dai processi decisionali. Inoltre, il partito nuovo attiva il coinvolgimento dei cittadini, rifuggendo dal leaderismo; fa della programmazione territoriale il motivo di stare insieme, rifuggendo da schieramenti ideologici e opportunistici; è aperto al confronto con tutti, partendo dalla Costituzione e dalla Dottrina sociale della chiesa.

E testimone di questa nuova identità politica è il Centro di Presenza Territoriale “Giorgio La Pira”, dove i componenti sono persone libere, forti e responsabili, che nel loro vissuto privato, professionale e sociale hanno già mostrato che la crescita personale e civica dipende dall’apertura agli altri, dal ritenere l’esercizio professionale come servizio alla comunità – oltre al sostentamento proprio e della famiglia – dal progettare più che dal programmare, dal collaborare insieme per dare risposte alle esigenze la vita pone davanti.

Un gruppo di nisseni, avendo conosciuto “Insieme”, ha constatato l’identità tra questo partito nuovo e la propria indole personale, nonché la propria visione sociale, facendo la scelta di fondare il Centro di Presenza Territoriale “Giorgio La Pira”, rappresentanza locale di “Insieme”. Il Centro contribuirà a dare risposte, insieme ad altri nisseni e nissene di buona volontà, ai bisogni del nostro territorio e a riformare, collaborando con il resto del partito, il Sistema Italia per “Organizzare la Speranza” sia perché lavoro, famiglia, solidarietà e pace possano avere la loro casa nel nostro Paese e sia perché la Democrazia possa superare la crisi di cui oggi soffre in Italia e all’estero. È stato eletto Coordinatore Ferdinando Rovello.

In quest’ottica di radicamento territoriale di “Insieme” il Centro di presenza “Giorgio La Pira” organizza al centro della Settimana Santa un evento dal titolo “C’era una volta….il giovedì Santo”: una passeggiata nelle vie del centro storico di Caltanissetta lungo il percorso originario della processione delle vare prima dell’avvento dei gruppi statuari dei Biangardi. Uno sguardo alla nostra storia guidato dall’Architetto Giuseppe Saggio, da sempre in prima linea con il suo lavoro e con la sua passione nella riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni genuine. L’ evento avrà inizio alle ore 11:00 di giovedì 17 Aprile davanti la chiesa di S. Agata al collegio e potrà essere seguito anche in diretta Facebook sulla pagina di “Insieme Caltanissetta”.