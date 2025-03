(Adnkronos) – I sindacati metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi l’11 marzo alle 18.30, nella Sala Verde, per un incontro con il governo sul dossier ex Ilva. Lo apprende l’AdnKronos da fonti sindacali. Domani invece i sindacati sono stati convocati al ministero del Lavoro per il proseguimento della discussione sulla Cigs per l’ex Ilva. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)