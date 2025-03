Caltanissetta. M5S, la neo eletta coordinatrice del gruppo territoriale Faraci: “Lavorare per la collettività del territorio e ascoltare i cittadini”

Il M5S ha eletto ieri, durante l’assemblea per il rinnovo delle cariche, il nuovo referente del gruppo territoriale: Lisa Faraci.

Lisa Faraci è attivista dal 2017 ed ex consigliere dell’amministrazione Gambino; orienterà le attività del gruppo sul confronto aggregativo e propositivo con l’obiettivo di formare una piccola comunità che lavora per la collettività sul territorio, affrontando le problematiche e le criticità della città, ascoltando i cittadini e stando al fianco degli ultimi.

“Sono orgogliosa dell’incarico – dichiara Faraci -. Lo porterò avanti nel pieno rispetto dei princìpi e valori del m5s, con il massimo impegno.”



La referente invita la cittadinanza a partecipare alle attività del gruppo territoriale, nell’ottica di creare un ampia partecipazione al dibattito politico cittadino.