Sicilia. “I nuovi standard contabili Itas”: un corso di formazione in 10 incontri della Saf e Eutekne per i revisori degli enti pubblici

Al via il percorso di formazione specialistico su “I Nuovi Standard Contabili ITAS: La Contabilità Accrual delle Amministrazioni Pubbliche”: un’iniziativa che si inserisce nel contesto dell’aggiornamento professionale dei Revisori degli Enti Locali e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Questo ciclo di formazione, articolato in 10 incontri online in diretta, offre un’opportunità per approfondire i principi e gli standard contabili delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all’implementazione della contabilità basata sul principio accrual, in linea con le direttive europee (IPSAS/EPSAS) e con gli obiettivi del PNRR.

Attraverso l’intervento di docenti esperti e relatori qualificati, tra cui accademici, professionisti e dirigenti della Pubblica Amministrazione, il percorso fornisce strumenti concreti per affrontare le sfide derivanti dall’adozione del nuovo sistema contabile, preparando i partecipanti ad essere protagonisti del cambiamento nel settore pubblico.

I temi trattati includono:

La Riforma Accrual e il ruolo dei revisori negli enti locali

Gli standard ITAS relativi a schemi di bilancio, strumenti finanziari, immobilizzazioni, politiche contabili e molto altro

L’applicazione pratica delle nuove regole contabili con un focus sulle best practice

La partecipazione alle dirette consente di maturare 20 crediti formativi professionali (CFP) ed è riconosciuta ai fini della Formazione Professionale Continua (FPC), sia per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che per i Revisori Legali iscritti all’ODCEC.

L’evento è organizzato dalla SAF Sicilia, guidata da Nicolò La Barbera, presidente dell’Ordine di Palermo, in collaborazione con Eutekne Formazione, e si rivolge in particolare ai professionisti della Regione Siciliana, offrendo loro una formazione aggiornata per operare nel nuovo contesto normativo e contabile. Il percorso formativo è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili, dei Revisori degli Enti Locali (anche della Regione Siciliana) e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC – materie non caratterizzanti).

Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito web ufficiale: formazione.eutekne.it o safsicilia.it.

Coordinamento scientifico: Davide Di Russo – Commercialista e Revisore Legale, Coordinatore scientifico dell’Osservatorio “Enti Pubblici e Società Partecipate” del CNDCEC, Componente SSB della Struttura di Governance RGS

Relatori principali