Siciliacque ripristina il guasto, Tesauro: “Acqua in arrivo, ma resta l’esposto per fare chiarezza sui guasti”

A seguito della forte presa di posizione espressa ieri dal Sindaco di Caltanissetta e Presidente del Libero Consorzio dei Comuni, Walter Tesauro, Siciliacque è intervenuta immediatamente sulla condotta in contrada Santa Barbara, accelerando le operazioni di riparazione e comunicando i tempi di ripristino dell’acqua per Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco.

Siciliacque ha informato che il servizio idrico sarà riattivato con il seguente cronoprogramma:

Caltanissetta: graduale ripresa dell’erogazione dalle ore 14:00 del 25 luglio;

San Cataldo: distribuzione prevista dalle ore 16:00 del 25 luglio;

Serradifalco: ripristino entro le ore 18:00 del 25 luglio.

“Il ripristino annunciato non attenua la gravità del problema: i guasti ripetuti, che puntualmente inibiscono l’arrivo dell’acqua nelle case dei cittadini, non possono essere considerati eventi normali. È evidente che ci troviamo davanti a una rete idrica fragile e potenzialmente fatiscente. L’esposto annunciato ieri resta confermato, perché vogliamo fare piena luce sulle cause tecniche di questi guasti e capire se esistono responsabilità o carenze manutentive” – dichiara il Presidente del Libero Consorzio e Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro.

Il primo cittadino ribadisce inoltre la necessità di un piano straordinario di verifica e ammodernamento della rete per scongiurare che simili emergenze si ripetano con questa frequenza, soprattutto nei periodi più critici.

“L’acqua è un bene primario e non possiamo permettere che i cittadini restino senza un servizio essenziale. Continuerò a vigilare e a portare avanti tutte le azioni necessarie, sia sul fronte tecnico che legale, per garantire un servizio stabile e sicuro” – conclude Tesauro.

Walter Tesauro

Sindaco di Caltanissetta

Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta