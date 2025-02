Sanremo 2025, Victoria De Angelis suonerà sul palco con i Duran Duran

(Adnkronos) –

Victoria De Angelis, a quanto apprende l'Adnkronos, suonerà il basso in uno dei brani che i Duran Duran porteranno stasera a Sanremo 2025. Proprio ieri Simon Le Bon aveva tessuto le lodi dei Maneskin nella conferenza stampa tenuta dalla band all'Ariston Roof: "Dovreste essere fieri di avere una rock band così in Italia". Peccato che proprio questo Sanremo 2025 sembra sancire un passaggio decisivo sul futuro della band: dalla conquista del mercato mondiale alla 'separazione in casa' all'Ariston, dove il frontman Damiano David ieri sera è stato superospite per presentare il suo progetto solista e omaggiare Lucio Dalla. A parlare per prima della possibile presenza di Victoria sul palco con i Duran Duran era stata Selvaggia Lucarelli sulle sue storie di Instagram. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)