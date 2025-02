Sanremo 2025, Frassica co-conduttore: “Quest’anno il ‘bravo presentatore’ si prende l’Ariston”

(Adnkronos) – "Io nasco 'bravo presentatore' quindi era logico che prima o poi mi chiamassero a presentare Sanremo. È la consacrazione del bravo presentatore, che si prende il palco dell'Ariston". Nino Frassica racconta così all'Adnkronos lo spirito della sua partecipazione a Sanremo 2025, per la prima volta in vesta di co-conduttore, nella seconda serata del festival, mercoledì 12 febbraio. Sempre con Carlo Conti, Frassica nel 2016 era stato protagonista alla kermesse, spiazzando tutti con il brano sui migranti, 'A mare si gioca' ("E ci sono bambini che giocano a stare immobili con la faccia in acqua", era uno dei passaggi della favola amara che conquistò il picco di share del 59,67%): "Era un brano di Tony Canto, capii che era molto bello e lo proposi a Conti che accettò subito. Ma quest'anno non farò sorprese di tipo drammatico. Spero di divertire e rallegrare con il mio teatro dell'assurdo", spiega Frassica. Che poi aggiunge: "Non faccio personaggi, non faccio monologhi, non faccio sketch. Non ci saranno i leoni e le tigri e non mi esibisco al trapezio. Dirò le cose a modo mio". L'attore riporterà dunque sul palco il personaggio del 'bravo presentatore' che esordì nel 1987 accanto a Renzo Arbore in 'Indietro Tutta': "Quale palco migliore di Sanremo? Non vedo l'ora di presentare i cantanti da bravo presentatore. Ho la possibilità di entrare nella liturgia del festival e la sfrutto", aggiunge. Confessando che, senza ancora avere ascoltato i brani, il suo beniamino è Simone Cristicchi: "Lo stimo molto, ho sentito che la canzone è piaciuta molto. Ho letto di cosa tratta e sono sicuro che piacerà anche a me", spiega Frassica che proprio quest'anno festeggia i 55 anni di carriera. "Sì, ho esordito nel 1970 con un gruppo chiamato I cantatori pelosi figli della cantatrice calva. Era perché mi piaceva Ionesco, era un omaggio a Ionesco. La mia ambizione era fare il Teatro dell'Assurdo. Ora c'è l'ho proprio incorporato dentro. E lo porto anche a Sanremo", sottolinea. E a chi gli chiede se con l'ondata di gossip, che si è abbattuta quest'anno sui cantanti del festival, non si trovi a suo agio a Sanremo anche un altro personaggio a lui caro, il direttore della 'testata dell'assurdo' Novella Bella (che porta ogni domenica al 'Tavolo' di 'Che Tempo Che Fa' sul Nove), Frassica risponde: "Ma a Sanremo ci saranno i direttori veri dei settimanali scandalistici. Sarà pieno di gente a caccia di gossip, che alla fine si scorderà di essere al festival della canzone. Ma state sicuri che la domenica dopo il festival anche Novella Bella porterà i suoi scoop", conclude. (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)